Из китайских магазинов приложений удалили браузер Alibaba

Из китайских магазинов приложений был удален популярный в стране браузер UC Browser, который принадлежит интернет-корпорации Alibaba. Об этом сообщает Financial Times.

Приложение удалили через день после заседания руководства Коммунистической партии Китая, на котором раскритиковали слишком сильный рост влияния технологических корпораций в стране.

«Некоторые компании-платформы растут слишком быстро, и поэтому представляют риски. Серьезной проблемой является тот факт, что существующий регуляторный режим не может справиться с этим», — издание приводит слова из протокола заседания.

Газета также отмечает, что UC Browser был удален после выхода на государственном телеканале CCTV передачи, в которой критиковали рекламу медицинских учреждений в браузере. Ведущие рассказали, что во время поиска государственных больниц по ключевым словам UC Browser переводит потенциальных пациентов на сайты крупных частных клиник.

Ранее антимонопольные регуляторы Китая рассматривали возможность назначить корпорации Alibaba самый крупный штраф в истории страны.