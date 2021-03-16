Госдума приняла закон о штрафах за продажу техники без российского софта

Государственная дума России окончательно приняла закон о штрафах за продажу электронной техники без российского программного обеспечения, сообщает РИА «Новости».

Продавцам техники, которые не установили российский софт, придется платить штраф в размере 200 тыс. рублей. Под технику подпадают также произведенные за рубежом телефоны, компьютеры и телевизоры.

Должностные лица должны будут заплатить от 30 до 50 тыс., юридические — 50 до 200 тыс.

Список обязательных программ формирует Минцифры. Среди них — браузер и утилиты «Яндекса», приложения российских социальных сетей и сервис «Госуслуги».

На ноутбуках отдельно будет установлена программа «МойОфис Стандартный. Домашняя версия», а на телевизорах с функцией Smart TV — «Яндекс-поиск», «Кинопоиск», Wink, Okko и др. Среди каналов заранее будут настроены «Первый канал» и »НТВ».

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