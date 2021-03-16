Apple договорилась с Минцифры о предустановке российского ПО

Корпорация Apple согласилась предустанавливать российский софт с 1 апреля на продаваемые в России гаджеты. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в Минцифры.

Договоренности компании с Минцифры предусматривают, что при первом включении устройства, купленного в России, пользователю по умолчанию будет предложено установить приложения из утвержденного правительством списка. При этом отказаться от установки будет возможно, убрав галочки напротив тех или иных приложений.

В Apple эту информацию подтвердили, отметив, что компания соблюдает законы стран, в которых работает.

«С 1 апреля через экраны активации новых устройств пользователям будет предложен выбор приложений от российских разработчиков, которые они смогут выбрать для дальнейшей установки на свой iPhone или iPad», — рассказали в корпорации.

Ранее Минцифры захотело обязать производителей смартфонов предустанавливать отечественный поисковик по умолчанию сразу в браузеры россиян.