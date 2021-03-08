В Госдуме сочли блокировку сообщений российских СМИ в Facebook угрозой нацбезопасности

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев считает, что блокировка материалов ряда российских СМИ о деятельности спецслужб в Facebook является угрозой безопасности государства.

По его словам, российские журналисты, чьи материалы были заблокированы соцсетью, ссылались на сообщения правоохранительных органов. Такие действия, как считает Пискарев, создают угрозу национальной безопасности и «являются не просто грубым актом цензуры, но прямым вмешательством во внутренние дела страны».

«Таким образом Facebook лишил граждан нашей страны доступа к информации о необходимости быть готовыми к угрозам, с которыми они могут столкнуться. <...> Такие действия неприемлемы и должны получить оценку в соответствии с российским законодательством», — цитирует Пискарева пресс-служба комитета.

Парламентарий также отметил, что поддерживает предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина, который предложил новые меры для защиты российских средств массовой информации от блокировок.

Ранее стало известно, что Facebook заблокировал статьи нескольких российских СМИ, в том числе «Газеты.Ru», со ссылкой на релиз ФСБ. В материалах сообщалось о задержании в Воронеже в феврале 2021 года сторонников украинской радикальной молодежной группы. Впоследствии Роскомнадзор обратился к руководству Facebook с требованием восстановить доступ к публикациям.