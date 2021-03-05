Бастрыкин поручил «ворваться в интернет» и бороться с преступностью

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил ведомству «врываться в интернет» и активнее бороться с преступностью. Об этом пишет РИА «Новости».

Бастрыкин подчеркнул, что в 2020 году были совершены 510 тысяч преступлений с использованием информационных технологий, что на 73% больше, чем в прошлом году. В то же время, по его словам, Следственный комитет расследовал 11 493 таких преступления — это на 30% больше показателя 2019 года.

Глава СК заявил, что нужно повысить профессиональную подготовку следователей и улучшить оснащение подразделений. Кроме того, необходимо наладить взаимодействие с интернет-провайдерами и мобильными операторами.

Ранее Бастрыкин пошутил о включении его в санкционный список ЕС.