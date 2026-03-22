Большую часть людей спасли из-под завалов обрушившихся зданий в Турции

ТАСС: восемь из девяти человек спасены из-под завалов в Стамбуле

Спасатели вызволили из-под завалов двух обрушившихся зданий в Стамбуле восьмерых пострадавших граждан Турции, заявил министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу. Об этом сообщает ТАСС.

Он также выразил соболезнования всем пострадавшим от обрушения в результате взрыва природного газа в районе Фатих в Стамбуле, а также пожелал им скорейшего выздоровления.

Министр добавил, что спасенных продолжат лечить в больницах, а врачи продолжат работать на месте происшествия в координациями с другими ведомствами.

По данным издания Mint, на место обрушения были направлены несколько бригад Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции, пожарная команда и медицинские службы.

По словам губернатора Стамбула Давута Гюля, спасенные проходят лечение в близлежащих больницах.

Поисковая операция по поиску последнего человека продолжается.

