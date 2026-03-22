«Спартак» одолел «Оренбург» в матче чемпионата России

Московский «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Ливай Гарсия с передачи Эсекьеля Барко на 18-й минуте, второй гол красно-белых оформил Руслан Литвинов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Рафаэль Шафеев.

«Спартак» впервые сумели победить в Оренбурге с 2020-го года.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на шестой строчке, имея в активе 38 баллов. Оренбургская команда расположилась в зоне вылета — на 15-й позиции, набрав 18 очков. Лидирует в РПЛ «Краснодар», который после 22-х туров имеет в своем активе 49 баллов.

В следующем туре РПЛ, который будет сыгран уже после паузы на матчи сборных, «Спартак» 5 апреля на своем стадионе примет московский «Локомотив», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Оренбург» на день раньше сыграет на выезде с московским «Динамо», матч начнется в 17:30 мск.

