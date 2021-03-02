Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

Мошенники в интернете начали использовать для шантажа персональные данные россиян, собранные специальными ботами в мессенджере Telegram, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов по безопасности.

Преступники вымогают деньги, угрожая взломать аккаунт или раскрыть информацию о действиях человека в сети его близким и коллегам. Однако, как эксперты заявляют, оплата не гарантирует прекращение шантажа.

«Чаще всего мошенники пишут жертвам, что на их компьютер попал вирус и все действия в Сети записаны, а для подтверждения прикладывают последний использованный пароль», — рассказали в компании-разработчике бота LeakCheck.

Ранее мессенджер Viber с начала 2021 года заблокировал более 9 тысяч аккаунтов с признаками мошенничества в России.