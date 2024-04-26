Шойгу призвал страны ШОС совместно противостоять «цветным революциям»

Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) необходимо оградить себя от угроз провоцируемых извне «цветных революций». Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

Выступая на совещании министров обороны стран ШОС, Шойгу призвал к «обеспечению устойчивости объединения к внешним деструктивным воздействиям», включая попытки спровоцировать «цветные революции» и иные кризисные ситуации.

«Нужно совместно противостоять стремлению наших недругов разрушить сложившиеся многолетние связи между странами ШОС, обеспечить оптимальный учет национальных интересов каждого государства-члена и продолжить курс на дальнейшее сближение», — заявил Шойгу.

Министр призвал к дальнейшему поступательному объединению потенциалов других дружественных международных структур, прежде всего по линии военных контактов ШОС и ОДКБ.

Выступая на том же совещании, Шойгу обвинил США в целенаправленном затягивании конфликта на Украине. По его словам, это доказывает стремление Запада всеми способами сохранить глобальное доминирование и навязать свой диктат независимым странам.

Кроме того, Шойгу заявил о бесперспективности нанести стратегическое поражение России. По его мнению, российская армия и оборонно-промышленный комплекс страны показывают высокую эффективность и совершенствуются.

Ранее Шойгу анонсировал скорое вступление Белоруссии в ШОС.