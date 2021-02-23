Twitter удалил 100 «российских» аккаунтов, направленных против США, ЕС и НАТО

Американская компания Twitter удалила 100 аккаунтов, которые якобы связаны с Россией. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о двух группах: первая состоит из 69 аккаунтов, которые осуществляли деятельность по «ослаблению стабильности и надежности НАТО». Во вторую входит 31 профиль, имеющий связь с «Агентством интернет-исследований». Их действия, по информации социальной сети, были направлены против США и ЕС.

Ранее стало известно, что главы Facebook, Twitter и Google дадут показания в Конгрессе США.