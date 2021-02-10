В Twitter заявили, что не разблокирует аккаунт Трампа

Социальная сеть Twitter не вернет доступ бывшему президенту США Дональду Трампу, даже если тот снова баллотируется на президентских выборах. Об этом пишет FoxNews.

«Наша политика такова, что если вы удалены с платформы, вы удалены с нее независимо от того, комментатор ли вы, финансовый директор, бывший или действующий политик», — приводятся слова вице-президента Twitter по финансам Неда Сигала.

По его словам, правила компании не разрешают возврат на платформу независимо от статуса пользователя.

Ранее Twitter, Facebook, Instagram и другие соцсети заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа на различные сроки. После этого советник Трампа заявил, что экс-президент счастлив без соцсетей.