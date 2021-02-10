В Twitter заявили, что не разблокирует аккаунт Трампа
Карина Казанцева
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Социальная сеть Twitter не вернет доступ бывшему президенту США Дональду Трампу, даже если тот снова баллотируется на президентских выборах. Об этом пишет FoxNews.
«Наша политика такова, что если вы удалены с платформы, вы удалены с нее независимо от того, комментатор ли вы, финансовый директор, бывший или действующий политик», — приводятся слова вице-президента Twitter по финансам Неда Сигала.
По его словам, правила компании не разрешают возврат на платформу независимо от статуса пользователя.
Ранее Twitter, Facebook, Instagram и другие соцсети заблокировали аккаунты президента США Дональда Трампа на различные сроки. После этого советник Трампа заявил, что экс-президент счастлив без соцсетей.
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