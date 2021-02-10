Facebook сократит объем политического контента в новостной ленте пользователей

Американская компания Facebook планирует сократить объем политической информации, которая отображается в новостной ленте пользователей социальной сети. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

Там сообщили, что одно из распространенных обращений к руководству соцсети заключается в том, что пользователи не хотят, чтобы политический контент заполонил их ленту новостей.

В связи с этим в течение следующих нескольких месяцев компания изучит предпочтения людей в отношении политической информации, и протестирует ряд подходов.

Первым шагом станет временное сокращение распространения политического контента в ленте новостей для небольшого процента жителей Канады, Бразилии, Индонезии и США в ближайшие недели.