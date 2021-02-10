Популярный сканер QR-кодов заразил миллионы смартфонов
Максимс Краюшкинс
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Приложение Barcode Scanner для Android-смартфонов оказалось вредоносным после последнего обновления. Об этом сообщается в официальном блоге антивирусной программы Malwarebytes.
Согласно сообщению, в конце декабря в компанию стали получать жалобы. Пользователи замечали, что смартфоны стали открывать рекламу в браузере без их ведома.
Разработчик антивируса выяснил, что в последнем обновлении разработчик LAVABIRD LTD добавил в Barcode Scanner вредоносный код. Отмечается, что код был тщательно скрыт.
Сейчас опасное приложение удалено из Google Play. Однако за несколько лет его успели скачать более 10 млн. пользователей.
close