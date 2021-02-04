Эксперты назвали негативные последствия раскрытия геолокации россиян

Принятие законопроекта о раскрытии местоположения мобильных телефонов россиян может привести к негативным последствиям. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на опрошенных экспертов.

Специалист по IT-безопасности, хакер Дмитрий Артимович заявил, что данную инициативу лоббировал человек, который заинтересован в продаже информации о геолокации.

По его словам, силовикам этот законопроект не нужен, так как они имеют право отслеживать местонахождение и без решения суда.

Артимович отметил, что, в случае утверждения проекта, отключение геолокации на смартфоне не поможет, поскольку ее будут отслеживать с помощью вышек сотовой связи.

Специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин заявил, что эта идея является абсурдом, так как информацию о местоположении смогут использовать преступники.

«Это может привести к угрозе жизни тех же самых политиков или других известных людей», — отметил эксперт.

Ранее Минцифры предложило исключить из нормы о тайне связи информации о местоположении мобильных телефонов. В ведомстве считают, что это поможет искать пропавших людей.