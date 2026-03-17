Карпин отреагировал на стычку тренеров «Балтики» и ЦСКА в матче РПЛ

Карпин заявил, что «Балтика» добилась своего после стычки Талалаева с Челестини

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Коммент.Шоу» отреагировал на стычку между тренером «Балтики» Андреем Талалаевым и возглавляющим ЦСКА Фабио Челестини в матче чемпионата России.

«Возможно, эти эмоции, которые были у игроков ЦСКА, они ушли на этот конфликт, и в конце концов «Балтика» выиграла. Это хорошо? Нет. Ну, в конце концов «Балтика» выиграла. Добилась своего? Добилась», — сказал Карпин.

Игра между командами прошла в Калининграде и завершилась победой «Балтики» со счетом 1:0.

В концовке матча Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило игрока армейцев Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился также наставник армейцев Челестини.

Оба главных тренера получили красные карточки.



