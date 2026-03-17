Карпин отреагировал на стычку тренеров «Балтики» и ЦСКА в матче РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Коммент.Шоу» отреагировал на стычку между тренером «Балтики» Андреем Талалаевым и возглавляющим ЦСКА Фабио Челестини в матче чемпионата России.

«Возможно, эти эмоции, которые были у игроков ЦСКА, они ушли на этот конфликт, и в конце концов «Балтика» выиграла. Это хорошо? Нет. Ну, в конце концов «Балтика» выиграла. Добилась своего? Добилась», — сказал Карпин.

Игра между командами прошла в Калининграде и завершилась победой «Балтики» со счетом 1:0.

В концовке матча Талалаев взял мяч, улетевший в аут, и пнул его на трибуны, не дав ЦСКА произвести быстрое вбрасывание. Это возмутило игрока армейцев Энрике Кармо, который подбежал и толкнул специалиста. После этого началась потасовка, к которой подключился также наставник армейцев Челестини.

Оба главных тренера получили красные карточки.

Ранее игрок ЦСКА сделал заявление после поражения от «Балтики».

 
Теперь вы знаете
Что делать, если пропал интернет. Пошаговая инструкция от технических экспертов
