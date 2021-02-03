Украина потребует от YouTube закрыть страницы попавших под санкции каналов

Министерство культуры и информационной политики Украины попросит видеохостинг YouTube закрыть доступ к аккаунтам каналов NewsOne, ZIK и «112.Украина», в отношении которых власти ввели санкции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ведомства Александр Ткаченко.

По его словам, министерство намерено направить соответствующий запрос в компанию.

«Конечно, YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но уверен - популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент», — написал Ткаченко.

Он также подчеркнул, что данные телеканалы отражают информационную угрозу нацбезопасности Украины, так как являются «частью пропагандистской войны России против Украины».

Ранее президент России Владимир Зеленский объяснил введение санкций против телеканалов.

2 февраля Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После его указа каналы прекратили вещание. Сами телеканалы обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ».