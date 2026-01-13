Ни одна страна, включая Соединенные Штаты, не располагает системой, которая была бы способной перехватывать ударные блоки «Орешника». Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день только одна зенитная ракетная система (ЗРС), которая создавалась для перехвата баллистических ракет средней дальности и гиперзвуковых блоков. Речь идет о системе С-500 «Прометей» на вооружении России, указал аналитик.

У США нет ни одной аналогичной системы, которая может перехватывать ударные блоки «Орешника», констатировал Михайлов. В то же время он отверг заявления о том, что американская система атмосферного перехвата THAAD может противостоять «Орешнику».

«Многие западные эксперты утверждают, что в боевом приведении система может перехватить ударный блок «Орешника», если он будет двигаться на околокосмической высоте, потому что THAAD работает для атмосферных перехватов. Но в том и проблема, что мы не будем специально дефилировать в этом пространстве в ожидании, когда американцы собьют наш ударный блок», — сообщил эксперт.

Михайлов подчеркнул, что ни одна западная система противоракетной обороны не способна противостоять «Орешников». Они не работали по гиперзвуковому оружию и никогда не перехватывали соответствующие ракеты ВС РФ, напомнил военный эксперт.

11 января авторы китайского издания Sohu писали, что удар «Орешником» по Львову стал поворотным этапом в конфликте на Украине.

По мнению журналистов, удар «Орешником» уничтожил уверенность в безопасности Украины и отправил жесткое предупреждение странам Запада. Как отмечают китайские аналитики, целью атаки стали не только логистические узлы, но и критически важные энергетические объекты. Это, в свою очередь, поставило под угрозу жизнеобеспечение Украины в зимний период, предполагают авторы статьи.

