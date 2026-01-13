Размер шрифта
В России рассказали о бессилии Запада перед «Орешником»

Аналитик Михайлов: у Запада нет систем для перехвата ударных блоков «Орешника»
Министерство обороны РФ

Ни одна страна, включая Соединенные Штаты, не располагает системой, которая была бы способной перехватывать ударные блоки «Орешника». Об этом заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с ТАСС.

По его словам, на сегодняшний день только одна зенитная ракетная система (ЗРС), которая создавалась для перехвата баллистических ракет средней дальности и гиперзвуковых блоков. Речь идет о системе С-500 «Прометей» на вооружении России, указал аналитик.

У США нет ни одной аналогичной системы, которая может перехватывать ударные блоки «Орешника», констатировал Михайлов. В то же время он отверг заявления о том, что американская система атмосферного перехвата THAAD может противостоять «Орешнику».

«Многие западные эксперты утверждают, что в боевом приведении система может перехватить ударный блок «Орешника», если он будет двигаться на околокосмической высоте, потому что THAAD работает для атмосферных перехватов. Но в том и проблема, что мы не будем специально дефилировать в этом пространстве в ожидании, когда американцы собьют наш ударный блок», — сообщил эксперт.

Михайлов подчеркнул, что ни одна западная система противоракетной обороны не способна противостоять «Орешников». Они не работали по гиперзвуковому оружию и никогда не перехватывали соответствующие ракеты ВС РФ, напомнил военный эксперт.

11 января авторы китайского издания Sohu писали, что удар «Орешником» по Львову стал поворотным этапом в конфликте на Украине.

По мнению журналистов, удар «Орешником» уничтожил уверенность в безопасности Украины и отправил жесткое предупреждение странам Запада. Как отмечают китайские аналитики, целью атаки стали не только логистические узлы, но и критически важные энергетические объекты. Это, в свою очередь, поставило под угрозу жизнеобеспечение Украины в зимний период, предполагают авторы статьи.

Ранее на Западе объяснили удар «Орешником» по Львовской области.

