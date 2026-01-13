В Китае выступили против пошлин США за сотрудничество с Ираном

МИД: КНР защитит интересы при применении США пошлин за сотрудничество с Ираном

Китайская Народная Республика будет твердо защищать свои законные интересы в случае применения США пошлин в 25% за сотрудничество с Ираном. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что в тарифных войнах не бывает победителей.

12 января президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обложит пошлиной в 25% все страны, которые сотрудничают с Ираном. По его словам, любое сотрудничающее с Исламской Республикой государство будет платить пошлину в размере 25% на все осуществляемые с Соединенными Штатами сделки.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране. По данным Associated Press, в ходе протестов 544 человека получили несовместимые с жизнью ранения.

