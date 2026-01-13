Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

В Китае выступили против пошлин США за сотрудничество с Ираном

МИД: КНР защитит интересы при применении США пошлин за сотрудничество с Ираном
Liu Zheng/AP

Китайская Народная Республика будет твердо защищать свои законные интересы в случае применения США пошлин в 25% за сотрудничество с Ираном. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что в тарифных войнах не бывает победителей.

12 января президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обложит пошлиной в 25% все страны, которые сотрудничают с Ираном. По его словам, любое сотрудничающее с Исламской Республикой государство будет платить пошлину в размере 25% на все осуществляемые с Соединенными Штатами сделки.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране. По данным Associated Press, в ходе протестов 544 человека получили несовместимые с жизнью ранения.

Ранее в Иране предупредили Трампа о последствиях в случае нападения.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27607537_rnd_5",
    "video_id": "record::add59c7b-16a2-4a70-9365-b304f33c48a3"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+