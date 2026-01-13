Губернатор Кузбасса прокомментировал гибель новорожденных в роддоме в Новокузнецке

В родильном доме №1 в Новокузнецке организована проверка профильными ведомствами. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в Telegram-канале.
По его словам, в период проведения проверки было принято решение отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова. Губернатор рассказал, что дал соответствующее поручение министру здравоохранения Кузбасса.
Telegram-канал «Новокузнецк 112» сообщил, что во время новогодних каникул в родительном доме №1 в Новокузнецке погибли девять младенцев. На данный момент медицинское учреждение не работает.
Авторы публикации уточнили, что дети умерли в течение одной недели. При этом дважды погибали по три ребенка в сутки. Трагедии произошли на фоне рекордно низкой рождаемости в Кемеровской области, подчеркивается в материале.
На сайте роддома сообщили, что учреждение закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией среди акушеров.
Ранее в Ставропольском крае беременная женщина умерла в медучреждении прямо перед родами.