Губернатор Кузбасса прокомментировал гибель новорожденных в роддоме в Новокузнецке

Середюк: по факту инцидента в роддоме в Новокузнецке организована проверка

@ilyaseredyuk/instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).com

В родильном доме №1 в Новокузнецке организована проверка профильными ведомствами. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Илья Середюк в Telegram-канале.

По его словам, в период проведения проверки было принято решение отстранить от должности главного врача Виталия Хераскова. Губернатор рассказал, что дал соответствующее поручение министру здравоохранения Кузбасса.

Telegram-канал «Новокузнецк 112» сообщил, что во время новогодних каникул в родительном доме №1 в Новокузнецке погибли девять младенцев. На данный момент медицинское учреждение не работает.

Авторы публикации уточнили, что дети умерли в течение одной недели. При этом дважды погибали по три ребенка в сутки. Трагедии произошли на фоне рекордно низкой рождаемости в Кемеровской области, подчеркивается в материале.

На сайте роддома сообщили, что учреждение закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией среди акушеров.

