Раскрыта реакция ЕС на предложение Макрона возобновить диалог с Путиным

Предложение президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении диалога с РФ по урегулированию украинского кризиса получило поддержку в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщила газета Politico, сославшись на дипломатов и официальных лиц из регионального содружества.

«Возможно, скоро мы окажемся в ситуации, когда нам придется поговорить с [российским лидером Владимиром] Путиным. Важно, чтобы именно европейцы в ходе переговоров дали понять Москве: мы не позволим вам выиграть эту войну», — сказал один из источников издания.

Другой чиновник в ЕС отметил, что Соединенные Штаты могут сколько угодно настаивать на принятии их плана по завершению конфликта, но конечное решение «будет зависеть от европейцев». По его словам, представители Европейского союза так или иначе обязаны оказаться за столом переговоров.

Как написали журналисты, основная цель инициативы ЕС — предотвратить пересечение так называемых красных линий содружества по Украине. Кроме того, Брюссель хочет дать понять Вашингтону, что он тоже обладает рычагами влияния.

В декабре 2025 года Макрон заявил, что для Европы может быть было бы полезно возобновить диалог с Путиным. Французский лидер добавил, что такие контакты должны происходить согласованно и в условиях полной прозрачности.

