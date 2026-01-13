«Не умеют работать так, как работаем мы»: украинка о возвращении россиян в спорт

Украинка Дерюгина: русские гимнастки не умеют работать так, как работаем мы

Главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина в интервью национальным СМИ заявила, что представительницы России по художественной гимнастики не дотягивают по уровню работоспособности до украинок.

«Стало лучше без русских? Я вам честно скажу: таких вещей, которые были до этого, не было. Но я хочу сказать, что судейство за это время, что не было русских на международной арене, стало… Вы понимаете, они как были одинаковые, так и есть одинаковые. Они не умеют работать так, как работает Украина», — заявила Дерюгина.

28 ноября 2025 года российских гимнастов допустили к европейским соревнованиям и отбору на Олимпийские игры 2028 года.

Такое решение принял конгресс Европейского гимнастического союза (European Gymnastics). В голосовании приняли участие делегаты 48 из 50 стран. 27 государств проголосовали за допуск российских и белорусских спортсменов. Решение касается спортивной гимнастики, художественной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и спортивной аэробики.

Ранее украинка Мария Высочанская заявила, что гимнастика без России стала более интересной.