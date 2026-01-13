Власти сообщили о повреждении энергетических объектов на юге Украины

Глава областной военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе были повреждены энергетические объекты.

«Повреждены энергетические объекты», — поделился Кипер.

Он не уточнил, что именно повреждено и в каких районах области.

13 января российские военные нанесли массированный удар по военным объектам на Украине.

По информации украинского издания «Страна.ua», на территории Киевской области был зафиксирован прилет ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». В результате атаки были обесточены города Ирпень, Буча и Гостомель. Также были зафиксированы проблемы с водоснабжением.

Помимо этого, перебои с электричеством наблюдаются в Киеве. В некоторых частях города после прилета произошли пожары. Примерно в это же время взрывы произошли в Харькове.

По данным издания «Военное обозрение», взрывы произошли на Трипольской ТЭС, где украинская сторона проводила ремонтно-восстановительные работы.

Ранее в Германии назвали катастрофической ситуацию в энергетике в Киеве.