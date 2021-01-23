«Билайн» опроверг сообщения о сбоях

Оператор «Билайн» опроверг сообщения о сбое. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Информация о сбое не соответствует действительности», — сказал собеседник.

Ранее пользователи сервиса Downdetector заявляли о сбое в работе «Билайна». Было зафиксировано 300 отчетов: 54% пользователей жаловались на проблемы с доступом в интернет по проводной связи, 25% — с мобильной связью, 19% — с мобильным интернетом.

Ранее сбой произошел в работе Facebook.