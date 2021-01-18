У Facebook и Instagram появятся представительства в Турции

Замглавы Министерства транспорта и инфраструктуры Турции Омер Фатих Сайян сообщил, что социальные сети Facebook и Instagram откроют свои представительства в стране, передает РИА «Новости».

Как рассказал замминистра, эти соцсети уведомили, что откроют представительства в Турции в соответствии с законом 7253 (о регулировании соцсетей), который начал действовать в стране с 1 октября 2020 года.

В ноябре прошлого года турецкие власти оштрафовали соцсети Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Periscope и TikTok на 10 млн турецких лир (около $1,2 млн) за то, что они не представили в срок информацию о своих представителях в стране.

В июле турецкий парламент принял законопроект о регулировании соцсетей. Согласно документу, крупные соцсети, у которых есть свыше 1 млн пользователей, обязаны иметь представительство в Турции. Его глава также должен иметь гражданство этой страны.

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