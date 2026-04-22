Евросоюз пока не завершил утверждение кредита Украине

РИА Новости: кредит ЕС Киеву на €90 млрд еще предстоит окончательно согласовать
Европейский союз еще не до конца завершил процедуру согласования выделения Украине кредита на €90 млрд. Об этом РИА Новости сообщил осведомленный европейский источник.

По данным собеседника агентства, планируется завершить процедуру до конца недели.

«Кредит согласован сегодня на уровне постпредов. Для его финального утверждения запущена письменная процедура в Совете Евросоюза. Ждем ее завершения на этой неделе, возможно, в четверг», — сказал он.

Тем временем Венгрия и Словакия сняли вето с плана еврофинансирования Украины на €90 млрд на 2026–2027 годы, но подтвердили свой отказ от участия в программе.

Кипрское председательство в Совете Евросоюза подтвердило, что 20-й пакет санкций в отношении России и выделение €90 млрд для Киева одобрены послами ЕС. Постоянные представители стран ЕС должны были утвердить кредит, если к середине дня 22 апреля не поступят письменные возражения от Венгрии и Словакии. Процедуру запустили 21 апреля. Глава европейской дипломатии Кая Каллас ожидала утверждения финансирования в течение 24 часов.

Ранее еврокомиссия захотела увеличить военный бюджет Евросоюза в 10 раз.

 
