Юноша едва не ослеп из-за попавшего в глаз рыболовного крючка

Подросток из Москвы чудом избежал потери зрения после инцидента на рыбалке
Министерство здравоохранения Московской области

В Детском научно-клиническом центре им. Л.М. Рошаля спасли зрение юноше, случайно зацепившему рыболовный крючок в левый глаз во время рыбалки. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

Бригада скорой доставила пациента в экстренном порядке. Врачи провели обследования для точного определения положения инородного тела в структурах глазного яблока. Оказалось, что крючок имел обратное жало, поэтому просто вынуть его было нельзя. Из-за угрозы развития инфеции и полной слепоты медлить было нельзя, и врачи провели пациенту срочную операцию.

«Используя микроскоп и микрохирургические инструменты был сформирован доступ к инородному телу с минимальной потерей внутриглазного давления, крючок был полностью извлечен, проведено дальнейшее ушивание раны сверхтонкими иглами в месте разрыва на белочной оболочке глаза. Наложено несколько узловых швов — каждый из них зафиксировали так, чтобы герметично закрыть рану, но при этом не деформировать оболочку», — отметил врач-офтальмолог Даниил Гулякин.

Хирургическое вмешательство оказалось успешным, далее медики наблюдали динамикой внутриглазного давления и контролировали заживление раны. В итоге юного пациента выписали домой с полностью восстановленным зрением.

Ранее в России впервые вернули зрение ослепшему от метанола.

 
