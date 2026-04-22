Костин усомнился в введении налога на сверхприбыль банков

Пелагия Тихонова/РИА Новости

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что идея введения налога на сверхприбыль банков в России скорее всего не будет реализована. Об этом он заявил во время бизнес-диалога «Капитал перемен: контуры нового инвестиционного ландшафта», передает ТАСС.

«Не будет этой идеи реализовано, не похоже на это», — отметил бизнесмен.

По его словам, такую идею не поддерживают ни в правительстве, ни в Центробанке.

До этого такой налог предлагал к рассмотрению глава думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов. В пояснительной записке к документу говорилось, что предполагается механизм изъятия дополнительной прибыли банков через введение разового налога за периоды 2025–2026 годов.

Сверхприбыль предлагается рассчитывать как превышение средней арифметической прибыли за 2026 и 2025 годы над средней арифметической прибылью за 2024 и 2023 годы. Ставку налога предлагается установить на уровне 10% без возможности скидки при досрочной уплате.

Ранее в Минфине пообещали обсудить налог на сверхприбыль осенью.

 
