Украина получит еще €600 млн от ЕС на свои нужды

ЕС и Европейский инвестиционный банк объявили о выделении Украине еще €600 млн
Евросоюз и Европейский инвестиционный банк объявили о выделении нового пакета финансовой помощи Киеву в размере €600 млн. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление евродипслужбы.

Отмечается, что на €450 млн евро были расширены гарантии ЕС на предоставление банком средств Украине. Еще €150 млн будут выделены Украине в рамках грантов Европейского союза.

22 апреля постоянные представители стран-членов ЕС на саммите утвердили для Украины кредит в размере €90 млрд на 2026–2027 годы. Из этих средств €60 млрд пойдут на оружие и €30 млрд на бюджетные нужды Украины. Ожидается, что выплачивать кредит предстоит самому ЕС, поскольку Киев не способен обслуживать свои долги.

Кроме того, на этом же саммите был одобрен 20-й пакет санкций против России.

До этого экономист Алексей Зубец заявил, что у Европы достаточно финансовых ресурсов, чтобы продолжать оказывать помощь Украине. Однако он считает, что политической мотивации делать это уже нет. Эксперт отметил, что рано или поздно правительствам европейских стран придется отвечать перед избирателями за потраченные средства.

Ранее еврокомиссар по расширению назвала три «хорошие новости» для Украины.

 
Трамп снова отступил. Почему США так долго не могут победить Иран
