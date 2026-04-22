Переговоры сорваны: Иран отказался от диалога и перемирия с США

Женщина с иранским флагом в руках стоит на улице Тегерана в период прекращения огня между США и Ираном, 20 апреля 2026 года

Иран отказался от участия в переговорах с США, которые должны были состояться в Пакистане. Тегеран назвал решение окончательным и объяснил его позицией Вашингтона, которая не позволяет достичь приемлемого соглашения. В свою очередь Дональд Трамп продлил режим прекращения огня, сохранив блокаду иранских портов, но в Тегеране заявили, что не признают перемирие и «имеют полное право не соблюдать его».

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social отреагировал на срыв переговоров с Ираном, объявив о продлении режима прекращения огня на Ближнем Востоке .

«Учитывая факт серьезной раздробленности правительства Ирана, что неудивительно, и по просьбе фельдмаршала Асимa Мунира и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, мы приостановим наши атаки на Иран до тех пор, пока их лидеры и представители не выработают единую позицию», — написал он.

Глава государства добавил, что американский флот продолжит удерживать блокаду иранских портов. Также Трамп распорядился, чтобы американские силы в регионе «были готовы и способны действовать».

Перемирие продлится до тех пор, пока Тегеран не предоставит свое предложение и «переговоры не завершатся тем или иным образом», резюмировал глава Белого дома.

Иран в свою очередь отказался признавать продление перемирия и подчеркнул, что «имеет полное право не соблюдать его».

Как сообщило государственное телевидение Исламской Республики, Тегеран будет действовать в соответствии со своими интересами.

Отказ Ирана от переговоров

Встреча переговорных команд должна была состояться 22 апреля в Исламабаде, но Тегеран отказался в ней участвовать, сообщило агентство Tasnim.

«Решение Ирана об отказе присутствовать на встрече в Пакистане в среду является окончательным. Несмотря на всю шумиху и слухи в СМИ и среди американских чиновников, иранская переговорная делегация через пакистанского посредника сообщила США, что по различным причинам не будет участвовать во встрече в Исламабаде», — сказано в опубликованном заявлении.

Агентство добавило, что в Тегеране не видят перспектив для участия в переговорах в будущем. Источник Tasnim объяснил, что власти Исламской Республики сочли переговоры «пустой тратой времени» , поскольку Вашингтон не позволяет достичь какого-либо «разумного соглашения».

Вашингтон готовился к переговорам

Вице-президент США Джей Ди Вэнс должен был отправиться в Исламабад на переговоры с делегацией Ирана 21 апреля, однако из-за неясности позиции Тегерана вылет был отложен, сообщила газета The New York Times (NYT).

«Дипломатическая поездка вице-президента Джей Ди Вэнса в Исламабад, где он, как ожидалось, должен был обсудить ядерную сделку с иранскими переговорщиками, была отложена после того, как Тегеран не отреагировал на американские переговорные позиции », — пишет издание.

Газета уточнила, что визит мог бы быть возобновлен в любой момент, если бы Исламская Республика проявила заинтересованность в продолжении переговоров. Также Вашингтон ожидал от Тегерана подтверждения, что переговорная группа Ирана наделена всеми необходимыми полномочиями для заключения соглашения.

При этом ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил агентству IRNA, что Тегеран «не будет вести переговоры под угрозами» и уже две недели готовится «разыграть новые карты на поле боя» .

По информации портала Axios, Вэнс, а также спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер были готовы вылететь уже утром (по вашингтонскому времени) 21 апреля. Белый дом весь день ожидал от Тегерана подтверждения участия в переговорах, но ближневосточная страна тянула время, из-за чего сигнал поступил лишь поздно вечером.

Как утверждают источники издания, власти Ирана медлили с подтверждением готовности к новому раунду переговоров из-за давления Корпуса стражей исламской революции, руководство которого выступает против возобновления диалога без снятия американской блокады с портов. Помимо этого, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи долгое время не выдавал переговорной группе мандат.

Тем не менее, по данным агентства Associated Press, вечером Вэнс все-таки полностью отменил отправку в Пакистан. Как передает телеканал CNN, Вэнс, а также госсекретарь США Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет и директор ЦРУ Джон Рэтклифф прибыли в Белый дом для участия в «совещании по вопросам политики».