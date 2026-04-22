Российские силовики узнали о дезертирстве украинских офицеров

РИА: офицеры 159-й бригады ВСУ дезертировали с командных пунктов
Младший офицерский состав одного из батальонов 159-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) без дозволения начальства покинул командные пункты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседников агентства, родственники военнослужащих из 1-го батальона указанной бригады пожаловались в социальных сетях на то, что офицеры отправили личный состав на позиции, а сами дезертировали с командных пунктов.

Согласно информации ТАСС, это произошло под Волчанском, в Харьковской области.

В начале апреля стало известно, что десятки украинских солдат, находившихся в районе Новодмитровки в Сумской области, дезертировали после ударов со стороны Вооруженных сил РФ.

До этого военнопленный, бывший заключенный Андрей Гриценко рассказал, что половина заключенных, подписавших контракт с вооруженными силами Украины (ВСУ), дезертирует из первого отдельного штурмового полка «Да Винчи» при отправке на передовые позиции в Запорожской области.

Ранее бойцы президентской бригады Национальной гвардии Украины дезертировали с позиций в Запорожской области.

 
