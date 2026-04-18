Самое позорное поражение в истории США

О чем на самом деле говорят действия руководства США

Перемирие в войне США и Израиля против Ирана стало неожиданностью для всех — ведь за день до этого президент Дональд Трамп обещал стереть с лица земли всю иранскую цивилизацию. Однако как только он объявил о немедленном прекращении огня, западные аналитики, не сговариваясь, вспомнили историческую аналогию и стали писать о «Суэцком моменте» для США. Этим словом англо-американские историки обычно изящно обозначают падение империи.

Считается, что Суэцкий кризис поставил точку в истории Великобритании как мировой державы. В июле 1956 года президент Египта Гамаль Насер национализировал Суэцкий канал, чем лишил Великобританию и Францию источника дохода, удобного морского пути к ближневосточной нефти и ключевого рычага влияния в регионе. Недолго думая, французы и англичане сговорились с Израилем о совместной военной авантюре с целью вернуть канал хозяевам.

Действуя согласно сговору, израильские войска перешли границу на Синае и двинулись на запад и на юг, захватывая полуостров. В ответ на это Британия и Франция, глубоко «возмущенные» эскалацией и обеспокоенные угрозой каналу, потребовали от воюющих сторон немедленно прекратить боевые действия.

Не дождавшись ответа, англо-французская авиация, действуя с авианосцев и кипрских авиабаз, начала масштабные бомбардировки Египта, в первую очередь его военно-воздушных сил и аэродромов. За этим последовала высадка парашютистов и морской десант — солдаты англо-французской коалиции быстро разгромили египетскую армию, захватили северный вход в Суэцкий канал и двинулись на юг, намереваясь взять его под контроль по всей длине.

Дальше по плану было, как сказал бы Трамп, уничтожение египетской цивилизации: бомбардировка заводов для паралича экономики и свержение Насера, чтобы посадить на трон какого-то более сговорчивого правителя.

Возможно, так бы оно и вышло, если бы не вмешательство Соединенных Штатов.

Вашингтон считал, что самодеятельность его дорогих союзников по НАТО вредит американской политике в арабском мире.

Поэтому президент Эйзенхауэр взял британскую экономику в заложники и стал угрожать обрушить курс фунта стерлингов. Британский премьер Энтони Иден сдался, не предупредив ни французов, ни израильтян, а война вскоре закончилась перемирием и вводом миротворцев ООН.

В результате Египет остался с каналом, а главной жертвой войны стала Британская империя. На первый взгляд, ее войска оказались все так же хороши, как раньше, и разгромили египтян. Но с другой стороны, что это за империя, которая не может вернуть свою собственность, не подписав разрешение в вашингтонском обкоме? Раз так, то мнение Лондона по геополитическим вопросам с тех пор перестало что-то весить, поскольку все проблемы можно было решать напрямую с США.

Параллели между Суэцким кризисом и американо-израильской войной против Ирана слишком очевидны.

Дональд Трамп начал ее, обещая то свергнуть режим аятолл, то выкрасть иранский обогащенный уран, то захватить его нефть, то еще что-то. Эти наполеоновские амбиции обернулись более чем прозаичным исходом: иранский уран лежит где лежал, а старого аятоллу Хаменеи сменил его молодой сын.

Нанесенные Ирану потери имеют для США сомнительную ценность, поскольку мученическая смерть декларируется высшей ценностью Исламской Республики. Угрозы иранской инфраструктуре (цивилизации) оказались смехотворными, с учетом того, что Трамп спасовал и заключил мир в момент, когда подошло время их исполнять.

В сухом остатке: США выдвинули к Ирану ряд требований и попытались добиться их исполнения военным путем, однако по итогу войны Иран не только остался стоять, но улучшил свою позицию по сравнению с довоенной. Например, он начал взыскивать с торговых судов плату за проход по Ормузскому проливу, чего ему раньше никто не позволял. Больше того, он сам взял в заложники западную экономику, показав свое влияние на цены на нефть.

Но самое главное: он продемонстрировал, что американские угрозы ничего не стоят и что сопротивляться США не страшно: если вы продержитесь достаточно долго, Вашингтон сам приползет умолять о мире на ваших условиях.

Так что история американской империи в апреле 2026 завершилась бы, если бы не одно «но», которое может перечеркнуть все вышесказанное. Окончание войны было связано не с объективными причинам, вроде разгрома американо-израильских сил или угрозой экономического краха США, как это было с Великобританией в 1956 году.

Оно связано с личностью Трампа, чьи действия все труднее прогнозировать или объяснять с помощью здравой логики. Например, прекращением огня сейчас США не добились ни разблокировки пролива, ни существенного падения цен на нефть. Это были ключевые факторы иранского давления, и без их устранения не ясно, в чем выгода США от мира.

На Ближний Восток продолжают стягиваться американские войска, включая морскую пехоту. Риторика Трампа все еще далека от миролюбивой, да и Иран увязывает окончание войны с прекращением израильских атак на «Хезболлу».

Но если смотреть на счет на табло по состоянию на середину апреля, американо-израильская военная авантюра кончилась крахом и выглядит как самое позорное стратегическое поражение в истории США.

Хотя, зная характер Трампа, будет неудивительно, если по итогам войны он учредит ежегодный парад победы с бросанием сбитых «Шахедов» к мемориалу Вашингтона и поставит напротив Белого дома конный памятник самому себе.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.