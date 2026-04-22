«И мышь, и крыса — все на автомобиле»: Лукашенко призвал ужесточить подготовку водителей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что автошколам необходимо повысить требования к подготовке водителей. Слова главы государства передает БелТА.

Во время посещения аэроклуба Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту Лукашенко рассказал, что сам в свое время учился вождению именно в автошколе ДОСААФ.

«Я за то, чтобы все умели управлять автомобилем — и мужчины, и женщины. И мышь, и крыса, и журавль — все на автомобиле», — сказал президент Белоруссии, подчеркнув при этом, что нужно ужесточить подготовку.

При этом он отметил, что меры нужны не для того, чтобы отсеивать людей, а для повышения качества обучения и проверки навыков вождения. Он сказал, что страна должна готовить достойных водителей, которые смогут безопасно выезжать на дороги. Лукашенко добавил, что некоторые могут обидеться на его слова, но потом будут благодарны, потому что останутся живы.

На ДОСААФ возложены государственно значимые задачи. Среди них патриотическое воспитание, подготовка специалистов для армии, массовых технических профессий и водителей, развитие технических и авиационных видов спорта. Ежегодно на базе общества вождению обучают около 45 тысяч человек.

До этого стало известно, что в России срок сдачи практического экзамена на получение водительских прав могут сократить с полугода до 60 дней. Проект еще не передали в правительство, он дорабатывается.

Ранее в России подготовили новые критерии оценки автошкол.

 
