Российский голкипер стал главным претендентом на приз лучшему вратарю НХЛ

Василевский признан главным претендентом на «Везину Трофи» в НХЛ
Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский лидирует в гонке за награду «Везина Трофи» по итогам опроса, проведенного изданием The Athletic.

Приз ежегодно вручается лучшему голкиперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). За Василевского проголосовали 63,3% респондентов. Второе место занял россиянин Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс» — 20% голосов. Третьим стал вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон (13,3%). Победитель будет объявлен после окончания плей-офф.

В текущем регулярном сезоне Василевский одержал 34 победы, отражая 91,7% бросков при коэффициенте надежности 2,43. Сорокин провел лучший сезон в карьере, одержав 36 побед и отразив 92,3% бросков.

Андрей Василевский дважды завоевывал «Везина Трофи» (в 2019 и 2021 годах). Он также является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021) и двукратным олимпийским чемпионом. В регулярных чемпионатах НХЛ на его счету 270 побед. Он остается одним из самых титулованных российских вратарей в истории лиги.

Ранее Василевский установил антирекорд по поражениям в плей-офф НХЛ.

 
