«Ни мира, ни войны». Что будет дальше с конфликтом США и Ирана?

Женщина держит плакат с американским флагом, на заднем плане — билборд с изображением нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, апрель 2026 года

Президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил режим прекращения огня после того, как иранская делегация отказалась участвовать во втором раунде переговоров в Исламабаде, который был намечен на среду, 22 апреля. Иранская сторона предупредила, что не собирается признавать продление режима прекращения огня. Как будет развиваться конфликт между Вашингтоном и Тегераном и кто из двух сторон оказывает большее давление — в материале «Газеты.Ru».

Соединенные Штаты в одностороннем порядке продлили режим прекращения огня с Ираном. По инициативе президента Дональда Трампа Тегерану «предоставили несколько дней на возвращение за стол переговоров».

«Трамп готов дать еще три-пять дней прекращения огня, чтобы иранцы могли привести свои дела в порядок, но это не будет длиться вечно»,

— сообщил портал Axios.

В ответ на предложение американского лидера власти Ирана сообщили, что не собираются признавать продление режима прекращения огня, объявленное США в одностороннем порядке. Об этом сообщает государственное телевидение Исламской Республики (IRIB).

В среду, 22 апреля, в Исламабаде должен был пройти второй раунд переговоров между делегациями Ирана и США. Однако встреча не состоялась из-за позиции Тегерана, который счел требования Вашингтона не позволяющими достичь приемлемого соглашения.

«Решение Ирана об отказе присутствовать на встрече в Пакистане в среду является окончательным. Несмотря на всю шумиху и слухи в СМИ и среди американских чиновников, иранская переговорная делегация через пакистанского посредника сообщила США, что по различным причинам не будет участвовать во встрече в Исламабаде», — говорится в публикации, которая появилась в агентстве Tasnim.

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social объяснил срыв переговоров раздробленностью руководства Ирана.

«Учитывая факт серьезной раздробленности правительства Ирана, что неудивительно, и по просьбе фельдмаршала Асимa Мунира и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа мы приостановим наши атаки на Иран до тех пор, пока их лидеры и представители не выработают единую позицию», — написал американский лидер.

При этом американский флот продолжит удерживать блокаду иранских портов. Также Трамп распорядился, чтобы американские силы в регионе «были готовы и способны действовать».

8 апреля Трамп объявил двухнедельную паузу в ударах по Ирану. Тегеран подтвердил готовность к прекращению боевых действий при выполнении ряда условий и сообщил о временном режиме судоходства в Ормузском проливе. 11 апреля состоялся первый раунд переговоров США и Ирана, но они не увенчались успехом. 13 апреля США начали блокаду Ормузского пролива.

Что будет дальше?

Тегеран чувствует определенную нерешительность со стороны Соединенных Штатов, а потому продолжит ставить президента Трампа в неудобное положение и оказывать давление на Вашингтон. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил арабист-востоковед Андрей Чупрыгин.

«Я думаю, что некоторый раскол внутри политической верхушки Ирана, о котором говорил Трамп, действительно есть. По всей видимости, у руля сейчас оказалось руководство КСИР, которое и принимает более агрессивные решения, а лояльно настроенный президент Пезешкиан отошел в тень на время», — пояснил спикер.

По его мнению, многих в Тегеране возмутили и последние заигрывания Трампа с аудиторией в его социальных сетях, когда он заявлял, что Иран готов сдаться и сделка совсем скоро будет у него в кармане.

«Ничем не подтвержденные заявления Трампа о готовности Ирана пойти на сделку не порадовали Тегеран, от которого мы слышали только опровержения.

Действия американского президента все больше свидетельствуют о том, что он не знает, что делать дальше. Это дает Тегерану возможность требовать выполнения своих условий», — сказал Чупрыгин.

Он заключил, что из сложившейся ситуации не так много выходов: либо США и Иран в медленном темпе продолжают вести переговоры и обмениваются разовыми обстрелами, либо третья сторона в лице Израиля вмешается и поспособствует активному возобновлению военных действий.

Президент США оказался в сложной ситуации на фоне выхода Ирана из переговоров по решению ближневосточного конфликта. Штаты вряд ли пойдут на эскалацию ситуации из-за риска военных потерь и снижения рейтингов Трампа, но в то же время они не могут принять условия Тегерана по урегулированию боевых действий. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Он пояснил, что в контексте такой сложной ситуации стороны будут продолжать давить друг на друга, ожидая, «у кого первым рухнет тыл».

«Некая подвешенная ситуация. Идти на соглашение и принимать условия Ирана Трамп пока, судя по всему, не намерен, учитывая, что он вряд ли сможет это представить победой Соединенных Штатов. При этом снова эскалировать ситуацию для него крайне рискованно», — добавил спикер.

Дудаков напомнил, что рейтинги президента США упали до 33% из-за войны на Ближнем Востоке, а рост цен на топливо в Америке не способствует популярности Трампа среди рядовых граждан Штатов.

Кроме того, американцы в Иране израсходовали большую часть запасов высокоточных ракет и противоракет для систем ПВО, указал политолог. Теперь им приходится прибегать к авиабомбам, а это означает, что американские истребители будут вторгаться в воздушное пространство Ирана и с большой долей вероятности будут сбиты Тегераном.

«Я думаю, Трамп пока мечется из стороны в сторону и выберет такой вариант, который мы наблюдаем сейчас. То есть ни мира, ни войны... Обе стороны будут давить друг на друга, ожидая, у кого первым рухнет тыл и кому придется идти на попятную, идти на уступки. В целом, конечно, можно сказать то, что время сейчас играет против Трампа», — подытожил Дудаков.

Кто кого загнал в угол?

Среди представителей Демократической партии США укоренилось мнение, что администрация Трампа загнала себя в угол из-за ситуации в Ормузском проливе. Об этом в частности заявил сенатор от штата Массачусетс Эд Марки.

«У администрации сейчас большая проблема, потому что они создали энергетический апокалипсис в Ормузском проливе, который влияет на все», — сказал Марки, имея в виду рост цен на топливо.

В свою очередь американский телеканал CNN отмечает, что провал второго раунда переговоров выгоден Ирану, так как позволяет затянуть мирный процесс, чтобы выиграть время на перевооружение.

«Частично ситуация осложняется еще и тем, что у иранцев нет консенсуса относительно своей позиции и степени полномочий переговорщиков», — отмечается в материале.

Убирая политическую верхушку Ирана, Соединенные Штаты стремились облегчить себе будущий переговорный процесс, но все вышло с точностью наоборот, отметил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в комментарии для «Газеты.Ru».

«Штаты лишили Иран централизованного руководства и вместо этого получили руководство фрагментарное, внутри которого идут споры относительно ответных действий. Такая ситуация осложнила переговорный процесс. Если одна часть, более либеральная, и готова пойти на какие-то соглашения с Вашингтоном, то другая, более консервативная, абсолютно точно нет. И вряд ли решение одной стороны будет выполняться другой», — пояснил эксперт.

По его мнению, США все еще рассчитывают заставить Тегеран капитулировать, и чисто теоретически у них есть для этого все ресурсы военные, но с точки зрения репутации применение более сильного оружия против Ирана будет расцениваться как сомнительный шаг.

«Трампу в рамках его миротворческой пиар-кампании выгодно, что Иран не хочет идти на уступки. Он таким образом снимает с себя всю ответственность, ведь он же предлагал переговоры, был всегда готов и так далее. Другое дело, что все то, что предлагает Трамп, — совершенно неприемлемо для Тегерана.

Я думаю, что Трампу выгодно играть в эти игры, ведь военно-промышленный комплекс страны продолжает обогащаться», — заключил Васильев.

Несмотря на то, что многие в США и выступают против продолжения военной операции в Иране, президент Трамп не одинок в своем стремлении уничтожить Тегеран. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился программный директор РСМД, программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

«Вашингтон ведет антииранскую политику на протяжении практически полувека, с того самого момента, как страна стала Исламской Республикой. До Трампа в прямые военные столкновения с Тегераном вступал и Клинтон, и Буш-младший. Так что Дональд Трамп точно не одинок в своих стремлениях», — уверен политолог.

Штаты точно не загнаны в угол, потому что у них есть огромный военный потенциал, который может полностью разрушить Иран, отметил Тимофеев. По его мнению, ситуация может обостриться в любой момент, и конфликт далек от своего разрешения.

Однако существует вероятность, что Иран уже смог восстановиться после первых бомбардировок по своим военным объектам и благодаря успешным контактам со странами Персидского залива готов выступить против Вашингтона. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог Рафаэль Ордуханян.

«Иран достаточно вызывающе сейчас себя ведет, и тому есть причина. Поступали данные о том, что Тегеран вступал в контакты со странами Персидского залива, которые открыто высказывали свою негативную позицию планами Вашингтона. Я не исключаю, что они будут готовы держать нейтралитет и не будут предоставлять логистические услуги Штатам, если Иран начнет новую масштабную военную кампанию», — пояснил политолог.

По его мнению, Иран намеренно отказался проводить второй раунд переговоров в Исламабаде, чтобы загнать США в угол и вынудить продолжить вести открытую борьбу, к которой Тегеран уже подготовился.

«При этом Иран понял, что наземной операции не будет. Что вся эта эскалация — это лишь блеф, на землю американцы ступать не будут, это для них слишком дорого обойдется. А без логистической поддержки со стороны стран Персидского залива, Штатам и Израилю будет непросто», — подчеркнул Ордуханян.

Конечно, Штаты все еще могут использовать против Ирана более разрушительное оружие и такая вероятность отнюдь не нулевая, считает политолог.

«Мне все же кажется, что Трамп даст заднюю и попытается обойтись без разрушительных действий, а потом стороны заключат два договора. Один открытый, а другой секретный. Открытый нужен будет, чтобы Штаты сохранили лицо, а по секретному Вашингтон и компенсацию выдаст, и активы разморозит», — заключил Ордуханян.