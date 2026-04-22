Путин проведет совещание с кабмином

Президент Российской Федерации Владимир Путин 23 февраля по видеосвязи обсудит с кабинетом министров развитие арктической зоны страны и Трансарктического транспортного коридора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

Отмечается, что с докладами перед главой государства выступят зампредседателя правительства — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, вице-премьер Виталий Савельев, руководитель Росатома Алексей Лихачев, глава комиссии Госсовета РФ по направлению «Северный морской путь и Арктика», губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Также во время встречи президент и чиновники обсудят ряд текущих вопросов.

В январе Путин заявлял, что освоение Северного морского пути важно как для России, так и для международной торговли.

Президента также подчеркнул, что Россия будет продолжать осваивать Арктический регион, независимо от того, какой климатический сценарий — глобальное потепление или похолодание — реализуется в будущем.

