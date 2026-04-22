В World Aquatics отказались комментировать отказ Польши пускать россиян на ЧЕ

В World Aquatics не знали об отказе Польши пускать россиян на чемпионат Европы
Международная федерация плавания (World Aquatics) заявила, что не была осведомлена о решении Польши не допускать российских спортсменов до чемпионата Европы по прыжкам в воду 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поскольку мы не были осведомлены об этой ситуации ранее, World Aquatics не может дать комментарии», — заявили в организации в ответ на вопрос, может ли федерация потребовать от European Aquatics перенести турнир в другую страну.

18 апреля президент Польской федерации плавания Отыля Енджейчак заявила, что страна не допустит российских атлетов до чемпионата Европы 2027 года.

13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приняла решение о допуске российских спортсменов к участияю во всех соревнованиях под своей эгидой с национальным флагом и гимном. Ограничения, действовавшие с 2022 года, полностью сняты для спортсменов из России и Белоруссии. Российские атлеты смогут выступать в привычном статусе в плавании, прыжках в воду, синхронном плавании и водном поло.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду 2027 года должен пройти в польском городе Рыбник.

Ранее россиян обязали проходить минимум четыре допинг-теста для участия на турнирах World Aquatics.

 
