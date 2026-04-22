В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Губернатор Федорищев: в Сызрани введен режим ЧС регионального характера
МЧС РФ/РИА Новости

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Сызрани. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в мессенджере Max.

«Провели заседание оперативного штаба с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани. Работа по ликвидации последствий идет слаженно и четко», — уточнил он.

По словам главы региона, в результате атаки БПЛА в городе повреждены многоквартирные дома, частные владения, общественные здания. Началось их обследование. Как только будет получено заключение от комиссии, власти намерены приступить к восстановительным работам.

Федорищев подчеркнул, что пострадавшим оказывается необходимая помощь. Скоро семьям тех, кто не выжил в результате атаки, будет доведена материальная помощь. Власти также окажут поддержку раненым и людям, чье жилье пострадало.

«Тем, кто остался без жилья, помогаем с размещением. Никто не останется на улице. Все службы работают. Спасибо каждому, кто работает на местах: спасателям, врачам, полиции», — добавил губернатор.

БПЛА атаковали Сызрань в ночь на 22 апреля. В результате прилета в одном из жилых домов произошел пожар. Кроме того, частично обрушился еще один многоквартирный дом. Прибывшие на место спасатели достали из-под завалов четырех человек. Всего пострадали 12 жителей, трое из них остаются в больницах Самарской области. Более того, двух человек спасти не удалось.

Ранее в Госдуме пообещали Украине ответ за удар по Сызрани.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!