В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера введен в Сызрани. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в мессенджере Max.

«Провели заседание оперативного штаба с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани. Работа по ликвидации последствий идет слаженно и четко», — уточнил он.

По словам главы региона, в результате атаки БПЛА в городе повреждены многоквартирные дома, частные владения, общественные здания. Началось их обследование. Как только будет получено заключение от комиссии, власти намерены приступить к восстановительным работам.

Федорищев подчеркнул, что пострадавшим оказывается необходимая помощь. Скоро семьям тех, кто не выжил в результате атаки, будет доведена материальная помощь. Власти также окажут поддержку раненым и людям, чье жилье пострадало.

«Тем, кто остался без жилья, помогаем с размещением. Никто не останется на улице. Все службы работают. Спасибо каждому, кто работает на местах: спасателям, врачам, полиции», — добавил губернатор.

БПЛА атаковали Сызрань в ночь на 22 апреля. В результате прилета в одном из жилых домов произошел пожар. Кроме того, частично обрушился еще один многоквартирный дом. Прибывшие на место спасатели достали из-под завалов четырех человек. Всего пострадали 12 жителей, трое из них остаются в больницах Самарской области. Более того, двух человек спасти не удалось.

