Подъезд дома в Сызрани обрушился из-за удара БПЛА. Женщина и ребенок погибли под завалами

Два человека погибли под завалами дома, обрушившегося в Сызрани после удара ВСУ

В Сызрани после атаки беспилотников обрушился подъезд жилого дома: из-под завалов спасли четырех человек, включая ребенка, но двое жителей дома погибли под обломками. По предварительным данным, пострадали более 10 человек, жильцов эвакуируют, на месте работают спасатели. Одновременно силы ПВО отражают новые атаки. Что известно об ударах украинских БПЛА по городу и их последствиях — в материале «Газеты.Ru».

Что случилось

Ночью Сызрань атаковали украинские беспилотники, после удара в городе частично обрушился подъезд жилого дома. По информации SHOT, первые взрывы прогремели около трех часов ночи. Очевидцы рассказывали о звуках пролета дронов, стрельбе и вспышках в небе — в это время работали силы ПВО.

Удар пришелся в четырехэтажный многоквартирный дом. Его подъезд полностью рухнул, на кадрах с места происшествия видно груду кирпичей, кусков бетона, а также десятки оконных рам.

Под завалами оказались люди. Спасти удалось четырех человек, в том числе ребенка. К 10:00 мск в МЧС сообщили, что под обломками подъезда дома нашли тела двух человек.

Погибли женщина и ребенок. Их тела нашли на четвертый час поисковых работ. В МЧС заявили, что людей под завалами больше нет.

По данным Mash, погибли пожилая женщина и ее 12-летняя внучка, которая приехала на каникулы из соседнего района Монгора. Часть обрушившихся квартир была пустой, потому что жильцы уехали в отпуск.

Еще один беспилотник попал в жилую десятиэтажку: в квартире на шестом этаже вспыхнул пожар, его оперативно потушили. Обломки дрона задели автомобили во дворе — две машины полностью сгорели. Жильцов эвакуировали, спасатели осматривают здание и уточняют данные о возможных пострадавших.

«Сегодня утром вражеские БПЛА повредили два МКД в Сызрани. На место незамедлительно выехали и продолжают работать все экстренные службы и медики. Развернут оперативный штаб. Ситуация на контроле. В результате атаки 12 человек пострадали. Трое пострадавших госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь», — написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По его словам, на месте обрушения подъезда продолжаются аварийно-спасательные работы. Угроз обрушения конструкций по второму дому нет. Для эвакуированных развернули пункты временного размещения.

Как сообщили в МЧС, к месту обрушения направили дополнительные подразделения, включая 55 сотрудников Волжского спасцентра и аэромобильную группировку регионального управления. Всего в ликвидации последствий задействовали более 300 человек и свыше 80 единиц техники, ход работ находится на личном контроле главы МЧС Александра Куренкова.

«На месте работает девять бригад скорой помощи, три бригады центра медицины катастроф. Спасенным оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Поисковые работы продолжаются», — уточнил глава Самарской области.

Специалисты МЧС России обследуют и разбирают завалы.

Чем атаковали регион

По данным SHOT, Сызрань могла быть атакована БПЛА типа «Лютый», которые, возможно, запускались с территории Харьковской области. Эти дроны могут преодолевать более тысячи километров, размах крыльев беспилотников этой модели достигает почти семи метров, длина — 4,4 м.

БПЛА летел на низкой высоте, из-за чего и попал в дом.

В Минобороны России сообщили, что за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников самолетного типа над несколькими регионами, включая Самарскую область. В регионе вводили план «Ковер», а Росавиация временно ограничивала полеты в аэропорту Курумоч. Ближе к 9 утра по московскому времени был объявлен отбой угрозы. Атака на Самарскую область длилась больше 6 часов.

В администрации Сызрани призвали жителей не публиковать фото и видео БПЛА, а также последствия прилетов в соцсетях.