Два самолета едва не столкнулись в воздухе над аэропортом в США

Два самолета чудом избежали столкновения в аэропорту Нью-Йорка
В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке двум самолетам чудом удалось не столкнуться при сближении с взлетно-посадочной полосой. Как сообщает издание The New York Post (NYP), они пролетели менее чем в 150 метрах друг от друга.

В сообщении говорится, что инцидент с лайнерами произошел в понедельник днем. Рейсы авиакомпаний American Airlines и Air Canada приблизились к взлетно-посадочной полосе и пролетели опасно близко друг от друга

Данные трекера отслеживания Flightradar24 указывают, что рейс Republic Airways 4464, выполнявшийся для American Airlines, сделал «повторный круг» и отклонился от «предполагаемого маршрута захода» сразу после 14:30. Таким образом, самолет свернул прямо на маршрут рейса Jazz Aviation 554, работающего для Air Canada, находясь от него на расстоянии меньше длины футбольного поля.

В США это уже не первый случай за последнее время. Так 27 марта в Калифорнии во время приземления пассажирского самолета Boeing 737 компании United Airlines траекторию его полета пересек военный вертолет Black Hawk. Это привело к срабатыванию на борту самолета автоматической системы предупреждения о столкновении, сообщил сервис Flightradar.

Ранее дикое животное столкнулось с пассажирским самолетом в США.

 
Трамп снова отступил. Почему США так долго не могут победить Иран
