Война США и Израиля против Ирана
Иран раскритиковали за создание «опасного прецедента»

Bloomberg: пошлины Ирана в Ормузском проливе опасны для мировой торговли
Francisco Seco/AP

Требование Ирана оплачивать проход через Ормузский пролив создает опасный прецедент для мировой торговли. Об этом рассказали представители двух крупнейших в мире судоходных компаний, пишет Bloomberg.

Руководитель глобального отдела грузоперевозок компании Mercuria Energy Trading Ларри Джонсон отметил, что теперь в мире «больше нет свободного потока мировой торговли».

«Создается действительно опасный прецедент, который подрывает право на мирный проход. Если в узких местах или на водных путях начнут взимать плату за проход, или
такой мерой будут угрожать, и это станет прецедентом... Когда кто-то разрешит взимать такие сборы, что будет дальше? ?» — заявил он.

Судоходное подразделение товарной торговой группы Gunvor Group также выразило обеспокоенность практикой взимания платы за пользование водными путями. Соруководитель отдела судоходства в компании Clearlake Shipping (принадлежит Gunvor Group) Эндрю Джеймисон отметил, что теперь везде, где это возможно, у стран будет стимул к взиманию платы за проход судов, и «это вызывает беспокойство».

21 апреля иранский посол в Тунисе Мир Масуд Хосейниан рассказал, что делегация США в ходе переговоров с Ираном потребовала дать Вашингтону возможность участвовать в управлении Ормузским проливом.

21 апреля агентство Reuters сообщало, что иранский обогащенный уран и Ормузский пролив должны были стать основными темами переговоров США и Ирана в Исламабаде. Однако иранская переговорная команда решила не ехать на встречу в Исламабад, так как США нарушили свои обязательства в рамках перемирия и не стали диктовать Израилю условия прекращения огня в Ливане.

Официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи заявил, что Иран прибегнет к дипломатии для завершения конфликта, как только увидит в ней пользу.

Ранее в Евросоюзе подсчитали убытки в энергетике из-за войны на Ближнем Востоке.

 
