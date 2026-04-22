Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

На Мадагаскаре резко снизилось количество случаев чумы благодаря Роспотребнадзору

Попова: на Мадагаскаре количество случаев чумы снизилось в 20 раз с 2017 года
Илья Питалев/РИА Новости

Количество случаев чумы на Мадагаскаре снизилось в 20 раз с 2017 года благодаря участию Роспотребнадзора. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова на открытии Второй российско-африканской конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями, передает ТАСС.

Она уточнила, что в 2025 году российские специалисты впервые за много лет вместе с коллегами из Мадагаскара исследовали природные очаги чумы на острове.

«За время работы в Мадагаскаре, со времени крупной вспышки чумы в 2017 году, когда пострадало более 2,5 тыс. человек, количество ежегодно регистрируемых случаев чумы снизилось более чем в 20 раз», — отметила Попова.

22 апреля глава Роспотребнадзора заявила, что в ведомстве не видят рисков распространения оспы обезьян в России. По словам Поповой, в стране делается все необходимое, чтобы избежать этого: усилен санитарно-карантинный контроль, проведены информационные и методические мероприятия.

Медработникам она рекомендовала быть готовым к встрече с пациентами с оспой, иметь возможность провести им исследование.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об уровне вакцинации детей в мире.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!