На Мадагаскаре резко снизилось количество случаев чумы благодаря Роспотребнадзору

Попова: на Мадагаскаре количество случаев чумы снизилось в 20 раз с 2017 года

Количество случаев чумы на Мадагаскаре снизилось в 20 раз с 2017 года благодаря участию Роспотребнадзора. Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова на открытии Второй российско-африканской конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями, передает ТАСС.

Она уточнила, что в 2025 году российские специалисты впервые за много лет вместе с коллегами из Мадагаскара исследовали природные очаги чумы на острове.

«За время работы в Мадагаскаре, со времени крупной вспышки чумы в 2017 году, когда пострадало более 2,5 тыс. человек, количество ежегодно регистрируемых случаев чумы снизилось более чем в 20 раз», — отметила Попова.

22 апреля глава Роспотребнадзора заявила, что в ведомстве не видят рисков распространения оспы обезьян в России. По словам Поповой, в стране делается все необходимое, чтобы избежать этого: усилен санитарно-карантинный контроль, проведены информационные и методические мероприятия.

Медработникам она рекомендовала быть готовым к встрече с пациентами с оспой, иметь возможность провести им исследование.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об уровне вакцинации детей в мире.