«Радар» и «Большая фарма»: два новых российских сериала, выхода которых стоит ждать

На 48-м Московском международном кинофестивале вне конкурса показали два новых российских сериала. Это семейно-корпоративная драма «Большая фарма» про изобретение панацеи и ретрофантастика «Радар» по повести Александра Мирера «Главный полдень» — про пионеров, отбивающих инопланетное вторжение. Кинокритик Павел Воронков рассказывает про обе новинки, которые выйдут на платформе Okko.

«Большая фарма», реж. Данил Чащин

Ученые-медики Александр Гиреев (Игорь Гордин) и Владимир Шульгин (Сергей Уманов) многие годы исследуют особую молекулу, которая, как предполагается, способна устранять любые очаги воспаления в организме, в том числе — вылечивать рак.

И вот — эврика! Взглянув на выздоровевшую подопытную мышь, коллеги отважно вкалывают препарат себе. Гиреев, ошибшись с дозировкой, на несколько дней впадает в кому, но эксперимент все равно проходит успешно: ясно, что молекула работает. Это открывает новую главу в истории семейства Гиреевых — причем, кажется, не самую светлую. Старший сын ученого, пластический хирург Евгений (Сергей Горошко), хватается за шанс реализовать амбиции: он уходит из своей клиники, чтобы помочь отцу-идеалисту завершить разработку и вывести революционный препарат на рынок. Дочь Полина (Ольга Лерман) смотрит на это с подозрением, поскольку считает, что брату важнее слава и деньги, а потому доверять ему нельзя. Однако существуют и более серьезные опасения: захочет ли вообще бигфарма выпускать лекарство, способное вылечить что и кого угодно, если выгоднее сохранять человечество больным?

Кадр из сериала «Большая фарма» (2026) Okko

Пунктов в фильмографии сценариста Олега Маловичко, кажется, уже больше, чем болезней в МКБ-11, — даже основные перечислять рука отвалится, — но в контексте «Большой фармы», пожалуй, имеет смысл упомянуть его предыдущий медицинский хит «Нулевой пациент» про вспышку ВИЧ в детской больнице Элисты в 1988 году. Если «Пациент» был «Чернобылем» Маловичко (позже его в этом статусе должен сменить более «чернобыльский» «Полураспад» о ядерных учениях в СССР 50-х), то «Фарма» будто бы обещает стать личными «Наследниками». Во всяком случае, завязка, где вся семья собирается у койки патриарха, ненадолго выбывшего из строя, очень уж напоминает пилотный эпизод великого шоу HBO (а стриминг Okko по-прежнему претендует на звание русского HBO). Впрочем, если судить по первой серии, непосредственно семейная сага, у американцев выполненная безукоризненно, дается Маловичко с небольшим скрипом: персонаж Горошко, занимающийся любовью с женой на капоте дорогой тачки, выглядит слишком уж карикатурным гедонистом, а героиня Лерман столь мелодраматично переживает разрыв с мужем, что линия ощущается почти комедийной.

Кадр из сериала «Большая фарма» (2026) Okko

Панацеей в этом случае представляется завораживающий визуал, придуманный одним из лучших операторов последних лет Батыром Моргачевым: здесь он, в частности, активно экспериментирует с широкоугольной оптикой и не скупится на психоделическое боке, так что «Большая фарма» сама будто бы постоянно находится под препаратами, а нам предлагается наблюдать за происходящим сквозь разнообразные баночки, пузырьки и скляночки. Моргачев снимает по сценарию Маловичко уже в пятый раз («Хрустальный», «Химера», «Трасса», предстоящие «Враги»), но впервые — без режиссера Душана Глигорова (их magnum opus — сериал «Аутсорс»). Здесь у штурвала — постановщик «Райцентра» и «Улицы Шекспира» Данил Чащин. Что из этого выйдет, предсказать сложно. Но дождаться завершения клинических испытаний определенно стоит: «Фарма» грозится стать интересным размышлением о том, может ли научное чудо состояться в рамках российского олигархического капитализма.

Название: «Большая фарма»

Дата премьеры: 22 апреля 2026 года (48-й Московский международный кинофестиваль)

Дата выхода: 2026 год

Где смотреть: Okko

Продолжительность: 10 серий по 50 минут

Режиссер: Данил Чащин

В ролях: Игорь Гордин, Сергей Горошко, Ольга Лерман, Сергей Уманов, Антон Васильев, Наталья Бардо, Светлана Ходченкова, Алена Хмельницкая, Дмитрий Ендальцев, Илья Исаев

1988 год, в лесах окрест городка Радиогорска, над которыми возвышается исполинский радар системы противоракетной обороны, втихаря падает некий космический объект. В надежде получить путевку в «Артек» пионеры Леха, Толя и Сема (Матвей Кулагин, Георгий Пытьев и Ростислав Харин) отправляются на его поиски. Сперва они принимают объект за метеорит, потом — за капсулу с американскими шпионами, но постепенно становится очевидно, что это инопланетяне.

Тут уже не до «Артека»: пришельцы стремительно захватывают тела радиогорцев с помощью «посредников» — жутковатых личинок с щупальцами, похожих на тварей из фильма Роберта Родригеса «Факультет», — и первым делом принимаются что-то химичить с радаром. Противостоять им пытаются все те же пионеры, собирающие вокруг себя небольшой коллектив единомышленников, — ребят постарше и нескольких взрослых.

23 апреля на Netflix выходит анимационный спин-офф «Очень странных дел» братьев Даффер, «Истории из 85-го», а 24-го в Okko стартует «Радар» — те же «Очень странные дела», только вывернутые наизнанку. Хотя в основу сериала легла повесть «Главный полдень» советского фантаста Александра Мирера (писавшего мало, но по делу), ключевым референсом здесь явно послужило именно американское шоу. Действие перенесли из 60-х в 80-е (тогда же, к слову, разворачивались события предыдущей экранизации «Главного полудня» — мини-сериала 1990 года «Посредник», из которого получилась отборная тарковщина), а пришельцев сделали паукообразными (раз уж они все равно в какой-то степени истязатели разума).

Кадр из сериала «Радар» (2026) Okko

Воспроизводить колоритный синтвейв с напыщенными басами, прославивший Майкла Стейна и Кайла Диксона из группы Survive, благоразумно позвали электронщика Муджуса и композитора Антона Михайлова (оба до этого работали над саундтреком видеоигры Atomic Heart). Героев позаимствовали у Дафферов с разной степенью уверенности. Георгий Пытьев играет как бы Лукаса. Ростислав Харин — как бы Дастина. Даяна Гудз заменяет, кажется, сразу всех девочек. Майк и Уилл склеиваются в одного Матвея Кулагина (вероятно, из экономии; все-таки перестройка, дефицит), а шериф Хоппер, наоборот, щедро распадается на милиционера Владислава Абашина и сторожа-«афганца» Ивана Фоминова (особенности плановой экономики).

В какой-то момент считать пересечения с «Очень странными делами» надоедает, но к тому времени «Радар» как раз разделывается с экспозицией и разгоняется сам по себе — происходит это где-то в конце второй серии (на старте, к счастью, будут доступны сразу три). Даже несмотря на торчащие отовсюду клыки «Пищеблока», другого современного сериала про встречу пионеров со зловещим иным (где герои все-таки попадали в заветный лагерь, но быстро начинали об этом жалеть), «Радар» довольно удачно вписывается в цайтгайст, сдувая пыль с тотальной паранойи времен холодной войны (сами «Очень странные дела» обращались к этому вопросу в третьем сезоне): инопланетные пауки, конечно, пугают, но школьники, которым мерещатся диверсанты, пугают еще сильнее.

Название: «Радар»

Дата премьеры: 17 апреля 2026 года (48-й Московский международный кинофестиваль)

Дата выхода: 24 апреля — 5 июня 2026 года

Где смотреть: Okko

Продолжительность: 9 серий по 50 минут

Режиссер: Константин Смирнов

В ролях: Матвей Кулагин, Георгий Пытьев, Ростислав Харин, Денис Косиков, Даяна Гудз, Иван Фоминов, Владислав Абашин, Александр Ильин — младший, Виктория Исакова, Анатолий Кот, Дарья Алыпова, Полина Кутепова, Арина Савостьянова