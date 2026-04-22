В Петербурге юноша жестоко избил 56-летнюю женщину на парковке

Сотрудники Росгвардии по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга задержали 18-летнего молодого человека, который на парковке гипермаркета жестоко избил 56-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 17 апреля на Заневском проспекте. Очевидцы рассказали, что сначала хулиган нанес жертве несколько ударов руками, а когда женщина упала, продолжил бить ее ногами. Через несколько минут на место прибыл наряд Росгвардии, сотрудники задержали нападавшего.

Для пострадавшей вызвали скорую помощь. Медики госпитализировали 56-летнюю женщину с закрытой травмой груди, переломом ребер, ушибами внутренних органов и другими повреждениями. Задержанного доставили в отдел полиции. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Обстоятельства нападения выясняются.

Ранее в Волгоградской области мужчина из-за ревности избил жену до разрыва печени.

 
