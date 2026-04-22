Петров с Уолл-стрит: в прокат выходит фильм «Коммерсант» по роману «Сажайте, и вырастет»

Москва, конец 90-х. У нувориша Андрея (Александр Петров) все пучком: трешка в центре, лихая иномарка, любящая жена (Елизавета Базыкина), очаровательный малыш. Андрей еще молод, но беззаботные зрелость и старость уже на расстоянии вытянутой руки, надо только еще годик-другой покрутиться — и можно больше ни дня в жизни не работать. Все это благодаря полуподпольному банку (буквально полуподпольному: он занимает цокольный этаж старенького зданьица, где прежде был оборудован туалет), который Андрей держит вместе со своим другом Михаилом (Михаил Тройник). Любые суммы в любые страны — без лишних вопросов. Однажды на пороге банка возникает высокопоставленный чиновник (Карэн Бадалов), которому для налаживания нехитрой коррупционной схемы с госзакупками лекарств как раз требуется структура Андрея с Михаилом.

Через год после того, как герои ударяют по рукам, казна недосчитывается уже нескольких десятков миллиардов рублей, и аресты, разумеется, не заставляют себя ждать.

Андрей договаривается с Михаилом, что не станет его сдавать, а тот поможет ему поскорее выбраться из заключения. По плану Андрей должен немного посидеть в «Лефортове» — и в худшем случае отделаться условным сроком. Но вековой народный опыт, как писал Антон Павлович Чехов, учит от сумы да тюрьмы не зарекаться. В итоге Михаил скрывается в неизвестном направлении со всеми деньгами, а «Лефортово» становится для Андрея лишь отправной точкой: его переводят в печально известный следственный изолятор «Матросская тишина» и помещают в переполненную камеру, где суда ожидают более ста арестантов. Лишившись всего, вчерашний миллиардер пытается приспособиться к новым условиям существования, но по-прежнему не теряет надежды выйти на свободу и получить свое.

Кадр из фильма «Коммерсант» (2025) Gonzo Film

Фильм «Коммерсант» похож на временную аномалию. Юные братья-дебютанты Федор и Никита Кравчуки (26 лет и 24 года) экранизируют автобиографический роман 56-летнего писателя и сценариста Андрея Викторовича Рубанова «Сажайте, и вырастет» (2006), принадлежащий к древней традиции русской тюремной литературы, — так, будто на дворе по-прежнему стоят нулевые. В почете энергичная операторская работа (Семен Кретов), шинковочный монтаж (Артем Гребнев) и страшненькие постеры, эстафетную палочку у мэтров перехватывают сыновья, ворвавшиеся в кино через рекламу и клипы, — Бондарчук, Янковский, Константинопольский, Кончаловский, Кеосаян. Собственно, и сами братья Кравчуки — не простые однофамильцы Андрея Кравчука, автора державных блокбастеров «Адмиралъ», «Союз спасения» и «Викинг»; последний снят по сценарию того же Рубанова. Словом, зумеры увлеченно ностальгируют по эпохе, в которой успели пожить совсем чуть-чуть — и которую помнят в первую очередь, надо полагать, по отпечаткам в искусстве.

Этот занятный эстетический эксперимент стоит признать удачным: «Коммерсант» действительно мог выйти 20 с лишним лет назад, и никто бы не заподозрил неладное. Но нас тут в первую очередь интересует эксперимент этический, идущий параллельно. Все-таки не зря экранный Андрей сует милиционерам взятки в томиках Федора Михайловича Достоевского, а в фильмографии Александра Петрова образуется полноценная дилогия имени «Преступления и наказания», когда-то начатая «Текстом» Клима Шипенко по роману Дмитрия Глуховского (признан в РФ иноагентом). Хотя Кравчуки божатся, что старались избежать романтизации, когда с документальной придирчивостью воспроизводили арестантский быт (по признанию Рубанова, из-за этого ему было довольно тяжело смотреть картину), суровый тюремный процедурал все-таки представляется самым ярким и захватывающим элементом «Коммерсанта». А сама история, как ни крути, упирается в тезис, что прохождение через мясорубку исправительной системы, тем более российской, — это опыт не просто трансформации, но трансформации в лучшую сторону.

В случае автобиографического текста этому тезису сложно что-либо противопоставить, однако в тот момент, когда текст изымается у автора и попадает в руки посторонним лицам (Кравчуки сами написали сценарий, а Рубанов не появлялся на площадке, поскольку находит съемки скучными), такая точка зрения перестает казаться уместной.

Кадр из фильма «Коммерсант» (2025) Gonzo Film

Впрочем, развить ее у Кравчуков толком не получается. Во-первых, в «Коммерсанте» не складывается внятной драматургии. По большому счету герой Петрова не то чтобы значительно эволюционирует: у него с самого начала есть какая-то тактика — и он ее придерживается, раз за разом совершая примерно один и тот же — правильный — выбор, разве что мотивы его постепенно становятся чуть менее эгоистичными и чуть более альтруистическими. Он как бы инерции двигается к свету, тогда как его антагонист, наркозависимый заключенный Слон (Иван Фоминов), погружается все глубже во мрак.

Во-вторых, «Коммерсанту» ставит палки в колеса не столько сама его текстоцентричность, сколько то обстоятельство, что построен он на довольно посредственном тексте, который плохо живет вне бумаги (Петров регулярно ударяется в длинные закадровые монологи) и будто бы позаимствован из нелепых пацанских пабликов. Что особенно смешно, по-настоящему адекватно он звучит в устах единственного непрофессионального актера в местном составе — рэпера Хаски (редкая крупная роль в его фильмографии), сыгравшего «смотрящего» Славу, как водится, исключительно на собственной органике. Почти всем остальным — Петрову, Тройнику и так далее — явно не хватает указующего режиссерского перста, так что они, предоставленные сами себе, играют Петрова, Тройника и так далее. Исключение составляет разве что Фоминов, хорошо попавший в образ, — но у него, как мы помним, не самая сложная роль. Впрочем, некоторым повезло еще меньше: Елизавете Базыкиной в принципе забыли написать героиню, что, правда, не избавило ее от необходимости красоваться на постере вместе с Петровым, несмотря на пять минут экранного времени.

В итоге из «Коммерсанта» не складывается ни русского «Волка с Уолл-стрит» (так что лицо Петрова напрасно перенимает черты Леонардо Ди Каприо; видимо, дозвонился), ни убедительного завершения дилогии: на фоне полнометражного дебюта Кравчуков «Текст» Шипенко, полный нетерпимости к карательной системе, выглядит на порядок убедительней, даже при всех своих очевидных недостатках, в том числе морально-этического толка (что забавно, в обоих случаях финальным гвоздем в крышку гроба становится придуманный для фильма эпилог). Тем не менее за дальнейшей карьерой Кравчуков будет любопытно понаблюдать: куда они отправятся после сериала про свое поколение («Френдзона») и фильма про поколение своего отца? А пока Никите хочется пожелать удачи на защите во ВГИКе: «Коммерсант» — его дипломный фильм.

Кадр из фильма «Коммерсант» (2025) Gonzo Film

Название: «Коммерсант»

Дата премьеры: 13 апреля 2026 года (Москва)

Дата выхода: 23 апреля 2026 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 96 минут

Режиссеры: Федор и Никита Кравчуки

В ролях: Александр Петров, Михаил Тройник, Иван Фоминов, Дмитрий Кузнецов (Хаски), Артур Иванов, Никита Павленко, Елизавета Базыкина, Карэн Бадалов