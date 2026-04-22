На Украине заявили о растущем нежелании уехавших граждан возвращаться на родину

Процент уехавших граждан Украины, которые планируют вернуться обратно в страну, постепенно сокращается. Об этом изданию «Телеграф» заявил демограф и замдиректора института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины Александр Гладун.

«Процент тех, кто планирует приехать обратно, постепенно сокращается. Среди главных факторов — прежде всего завершение войны, ведь люди уехали именно из-за нее. <…> Общий мировой опыт неутешителен: чем дольше идет война, тем меньше людей возвращается. Если домой приедет 40%, а лучше 50% – это уже будет хорошим результатом», — отметил он.

По словам демографа, важны условия, на которых закончится конфликт, ведь они окажут «прямое влияние на решение людей». Также для возвращения граждан на Украину имеют большое значение перспективы трудоустройства, наличие жилья и состояние социальной инфраструктуры для детей, отметил он.

При этом Гладун подчеркнул, что принимать решение о возвращении гражданам придется весной 2027 года, когда завершится действие временной защиты в ЕС. И после этого каждая европейская страна сама будет решать — предложить украинцам вернуться или дать им статус в соответствии с национальным законодательством.

В январе 2026 года министр соцполитики Украины Денис Улютин заявил, что с начала конфликта страну покинуло более 5,8 млн человек. В апреле генконсул Украины в Гданьске Светлана Криса говорила, что больше всего украинцев сосредоточено в Германии и в Польше. Также в апреле глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) отметил, что «никто не вернется» на Украину просто так, и по этой теме нужно «отбросить все иллюзии».

14 апреля канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал, что ФРГ будет содействовать возвращению на родину уехавших украинцев.

Ранее на Украине захотели компенсировать нехватку рабочих рук с помощью африканцев.