«Разговаривать с Украиной смысла нет». В Госдуме рассказали, когда закончится СВО

Россия завершит спецоперацию на Украине, когда президент посчитает, что для Москвы сложились выгодные условия, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, подчеркнув, что в победе «нет сомнений». Ранее Владимир Путин отмечал, что страна продолжит добиваться целей, обозначенных в начале операции, а Дмитрий Медведев указывал, что для этого переговоры не обязательны. Когда может завершиться конфликт и когда возобновят переговоры — в материале «Газеты.Ru».

«Мы победим, в этом сомнений нет. Здесь вопрос сохранения людей и достижения своих целей, поставленных президентом [России Владимиром Путиным]. В начале специальной военной операции были поставлены задачи верховным главнокомандующим, и пока отмены этих задач не было. Когда эти задачи будут выполнены и президент посчитает, что для России выгодны такие-то и такие-то условия, тогда война и закончится», — объяснил Колесник.

Он добавил, что ситуацию может осложнить решение Евросоюза о кредите Украине на €90 млрд. Отдельно он высказался о возможных переговорах, заявив, что не видит смысла обсуждать завершение конфликта напрямую с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Разговаривать на эту тему с Украиной смысла нет. С Зеленским о чем-то договариваться смысла нет, потому что он нелегитимен и все время врет. Посредники вроде США собираются вернуться к этой теме, а там уже можно будет о чем-то говорить, о каких-то сроках окончания. А сейчас об этом говорить преждевременно», — отметил Колесник.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что в Москве понимают, чем завершится СВО.

«Мы знаем, чем все это закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет», — отметил глава государства.

По его словам, Россия продолжит добиваться поставленных целей, несмотря на сложность боевых действий. Путин также подчеркивал, что Москва заинтересована в скорейшем завершении конфликта, но речь идет о достижении устойчивого мира, а не временного перемирия.

Схожую позицию обозначил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В интервью ТАСС он заявил, что ключевым приоритетом остается достижение результата, а не переговорный процесс.

«Главное — победа в СВО с достижением всех целей, поставленных нашим верховным главнокомандующим. И такая победа может быть завоевана без всяких переговоров», — подчеркнул Медведев.

Он допустил, что Москву могут подталкивать к диалогу, чтобы дать Киеву время на перевооружение, однако отметил, что это не должно влиять на стратегические цели.

Будут ли переговоры?

На фоне заявлений о целях операции вновь обсуждается возможное возобновление переговорного трека с участием США. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» связал это с планируемым визитом в Москву американских переговорщиков.

«Два или три дня назад появилась информация о том, что и [Джаред] Кушнер, и [Стивен] Уиткофф собираются посетить Москву. Это возобновление переговорного процесса. Он по понятным причинам приостанавливался со стороны американцев. По какому-то ряду вопросов консультации продолжались. Сейчас, наверное, будет более активная фаза », — заявил парламентарий.

О возможной поездке зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа 21 апреля сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

В Киеве к этой информации отнеслись болезненно. Владимир Зеленский в эфире телемарафона заявил, что считает поездки в Москву без визита на Украину проявлением неуважения. Уиткофф и Кушнер неоднократно ездили на переговоры с президентом России в Москву. Ожидалось, что после православной Пасхи 12 апреля они впервые посетят Киев — но этого так и не произошло.

«Неуважительно ехать в Москву и не приезжать в Киев», — сказал Зеленский.

Он признал, что с посещением Украины есть трудности, но заметил, что европейские политики посещают Киев. При этом он добавил, что для него важен результат переговоров, а не место их проведения.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в то же время отметил, что Киев готов к встрече лидеров России и Украины на любой площадке, кроме Москвы и Минска. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва положительно относится к идее возобновления переговоров, в том числе в Стамбуле, однако не намерена навязывать этот процесс.