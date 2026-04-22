Гражданские служащие в США могут остаться без зарплаты

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США может перестать выплачивать зарплаты своим сотрудникам уже в начале мая из-за нехватки средств. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на главу ведомства Маркуэйна Маллина.

По его словам, деньги в МВБ заканчиваются «с невероятной скоростью»

«А президент [США Дональд Трамп] не может издать еще один указ, который позволил бы нам продлить финансирование, потому что денег больше нет», --добавил Маллин.

Сенат США 2 апреля одобрил законопроект о частичном финансировании МВБ, за исключением миграционной и пограничной служб. Полный бюджет в Конгрессе согласовать не смогли, что и вынудило приостановить работу министерства. Однако ведомство потребовало от своих сотрудников вернуться на работу, несмотря на частичную приостановку финансирования.

Сообщается, что сотрудникам министерства, отправленным в неоплачиваемый отпуск, были разосланы соответствующие уведомления, в которых им предписывалось выйти на работу согласно прежнему графику.

Частичный шатдаун правительства США длится уже почти два месяца.

