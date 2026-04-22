Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Прокуратуру Туапсе раскритиковали за фото на фоне пожаров от атак дронов

Прокуратура Краснодарского края

Прокуратура Туапсе выложила фотоотчет о посадке деревьев на фоне пожара после атаки украинских беспилотников. Ведомство раскритиковали в сети.

Речь идет о снимках, где сотрудники с лопатами и саженцами позируют, в то время как за спиной у них виден дым после прилета дронов. Пользователи пошутили, что «теперь не холодно сажать на фоне пожара», другие назвали этот фотоотчет «эпичной картиной на фоне дыма».

В пресс-службе ведомства в свою очередь отметили, что что это была «добрая инициатива», прошедшая в преддверии Дня Победы, и заверили, что с пожарами озеленение города никак не связано.

В ночь на 16 апреля Краснодарский край подвергся атаке украинских дронов в ночь. В Туапсе в результате ударов два человека — взрослая девушка и 14-летняя девочка — получили несовместимые с жизнью ранения. Медицинская помощь потребовалась семи гражданам. По словам Кондратьева, в городе были повреждены шесть жилых домов — пять частных и один многоквартирный. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массированных атак Вооруженных сил Украины на гражданские объекты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку украинских беспилотников.

 
Теперь вы знаете
Трамп снова отступил. Почему США так долго не могут победить Иран
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!