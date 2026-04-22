Прокуратуру Туапсе раскритиковали за фото на фоне пожаров от атак дронов

В прокуратуре Туапсе ответили на критику за высадку деревьев на фоне атаки БПЛА

Прокуратура Туапсе выложила фотоотчет о посадке деревьев на фоне пожара после атаки украинских беспилотников. Ведомство раскритиковали в сети.

Речь идет о снимках, где сотрудники с лопатами и саженцами позируют, в то время как за спиной у них виден дым после прилета дронов. Пользователи пошутили, что «теперь не холодно сажать на фоне пожара», другие назвали этот фотоотчет «эпичной картиной на фоне дыма».

В пресс-службе ведомства в свою очередь отметили, что что это была «добрая инициатива», прошедшая в преддверии Дня Победы, и заверили, что с пожарами озеленение города никак не связано.

В ночь на 16 апреля Краснодарский край подвергся атаке украинских дронов в ночь. В Туапсе в результате ударов два человека — взрослая девушка и 14-летняя девочка — получили несовместимые с жизнью ранения. Медицинская помощь потребовалась семи гражданам. По словам Кондратьева, в городе были повреждены шесть жилых домов — пять частных и один многоквартирный. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массированных атак Вооруженных сил Украины на гражданские объекты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку украинских беспилотников.