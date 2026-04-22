Юрист объяснил, можно ли собирать выброшенных штормом на берег Сахалина крабов

Прежде чем поднять краба с сахалинского пляжа, нужно определить его вид, пол, понять, в какой подзоне находится берег, и свериться с сезонным режимом. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, без такой проверки сбор крабов нельзя считать правомерным, даже если их действительно выбросило волной.

«Само по себе любительское рыболовство в России осуществляется свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования, и правила Дальневосточного бассейна отдельно допускают сбор беспозвоночных из штормовых выбросов. Но в этом допущении зашита жесткая оговорка про виды, запрещенные к добыче. Для Сахалина именно она и определяет все. В Южно-Курильской, Северо-Курильской, Восточно-Сахалинской и Западно-Сахалинской подзонах любительский вылов камчатского и волосатого четырехугольного крабов запрещен. В Западно-Сахалинской подзоне к этому перечню добавляется краб колючий. Самки крабов всех видов запрещены всегда и везде. Значение имеет вид краба, его пол и конкретный участок побережья. Способ, которым он попал на берег, роли не играет», — пояснил Русяев.

По его словам, из суточных норм для Сахалинской области в любительском рыболовстве напрямую указан только краб колючий с лимитом 10 экземпляров на человека. Действует эта норма лишь там, где нет сезонного запрета. В Восточно-Сахалинской подзоне на отдельных участках побережья летом добыча закрыта полностью.

«В 2025 году Дальневосточный бассейновый научно-промысловый совет обсуждал возможность ввести по путевкам любительский вылов камчатского, волосатого четырехугольного крабов и стригунов. По первым двум видам позиция прямая. Это противоречит действующему законодательству, пока не изменен правительственный перечень районов их добычи. Общего разрешения собирать штормовых крабов на Сахалине сейчас нет. Если поднятый с пляжа краб окажется камчатским, волосатым четырехугольным или самкой любого вида, наступает ответственность по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ со штрафом от 2000 до 5000 рублей. Отдельно взыскивается ущерб по утвержденным таксам. За камчатского краба это 7184 рубля за экземпляр, за волосатого четырехугольного 6864 рубля, за краба колючего и другие промысловые виды — 682 рубля. Если добыча велась в запрещенный период или районе, такса удваивается. При крупном размере ущерба подключается ст. 256 УК РФ», — сказал Русяев.

Юрист добавил, что в марте 2026 года Поронайский городской суд взыскал более 2,3 млн рублей за 162 краба с жителей, ссылавшихся на то, что камчатских ракообразных вынесло штормом. Суд все равно квалифицировал это как незаконную добычу.

До этого в сети появились фото и видео, как сахалинцы собирают крабов, выброшенных после шторма на побережье у села Гастелло в Поронайском городском округе.

