В Следкоме прокомментировали атаку дронов ВСУ на Сызрань

МЧС России

Вооруженные силы Украины атаковали Сызрань 11 дронами. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, ее слова приводит официальный Telegram-канал ведомства.

«Утром <...> на территории города <...> зафиксировано падение не менее 11 беспилотных летательных аппаратов украинских вооруженных формирований с последующей детонацией», — сказала она.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Сызрань в ночь на 22 апреля. В результате прилета в одном из жилых домов произошел пожар. Кроме того, частично обрушился еще один многоквартирный дом. Прибывшие на место спасатели достали из-под завалов четырех человек. Всего пострадали 12 жителей, некоторые из них остаются в больницах Самарской области. Более того, двух человек спасти не удалось.

Позже губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о введении в городе режима чрезвычайной ситуации регионального характера. По словам главы региона, в результате атаки БПЛА в городе повреждены многоквартирные дома, частные владения, общественные здания. Началось их обследование. Как только будет получено заключение от комиссии, власти намерены приступить к восстановительным работам.

Ранее в Госдуме пообещали Украине ответ за удар по Сызрани.

 
