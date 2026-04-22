В Следкоме прокомментировали атаку дронов ВСУ на Сызрань

СК: в Сызрани зафиксировано падение не менее 11 украинских БПЛА

Вооруженные силы Украины атаковали Сызрань 11 дронами. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, ее слова приводит официальный Telegram-канал ведомства.

«Утром <...> на территории города <...> зафиксировано падение не менее 11 беспилотных летательных аппаратов украинских вооруженных формирований с последующей детонацией», — сказала она.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Сызрань в ночь на 22 апреля. В результате прилета в одном из жилых домов произошел пожар. Кроме того, частично обрушился еще один многоквартирный дом. Прибывшие на место спасатели достали из-под завалов четырех человек. Всего пострадали 12 жителей, некоторые из них остаются в больницах Самарской области. Более того, двух человек спасти не удалось.

Позже губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о введении в городе режима чрезвычайной ситуации регионального характера. По словам главы региона, в результате атаки БПЛА в городе повреждены многоквартирные дома, частные владения, общественные здания. Началось их обследование. Как только будет получено заключение от комиссии, власти намерены приступить к восстановительным работам.

Ранее в Госдуме пообещали Украине ответ за удар по Сызрани.